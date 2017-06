Ein Spezialist für internationale Beziehungen sei Donald Trump nie gewesen, schreibt Bandow.

„Doch war sein außenpolitisches Programm, das er im Wahlkampf verkündet hat, zumindest in einem Punkt vernünftig: Die USA müssen es vermeiden, an sinnlosen Kriegen im Nahen Osten teilzunehmen“, so Bandow.

© AFP 2017/ Delil Souleiman USA richten sich im syrischen Rakka ein

Dessen ungeachtet versinke die Trump-Administration immer tiefer im Syrien-Konflikt, stellt er fest. Eine Teilnahme an einem Bürgerkrieg, wo viele unterschiedliche Gruppen gegeneinander kämpften, sei ohnehin fraglich – erst recht, wenn die USA dadurch einen Konflikt mit dem Iran, der Türkei und Russland riskieren, warnt der Experte.Zu unkalkulierbaren Risiken sind die USA aber offenkundig bereit. Denn „Washington unternimmt brandgefährliche Schritte, ohne dass US-amerikanische Truppen direkt betroffen wären – wie bei dem Abschuss der syrischen Su-22 am 18. Juni“, stellt Bandow fest.

Sehr gefährlich sei das: „Dieses langsame, aber sichere Einschreiten der USA in den Konflikt. Der US-Kongress hat der syrischen Regierung keinen Krieg erklärt und sich auch nicht verpflichtet, syrische Aufständische zu schützen“, mahnt Bandow.

Derweil hat Washington laut dem Autor keine lebenswichtigen Interessen in Syrien. Und eine Art von irgendeiner Stabilität können die USA dort auch nicht etablieren. Dabei riskieren die Vereinigten Staaten durch unbedachte Schritte einen weitaus größeren Krieg zu entfachen, als der Konflikt in Syrien einer ist.