„Professionell“: Nato lobt Verhalten russischer Piloten über Ostsee

„Wir schätzen das Vorgehen der russischen Piloten als sicher und professionell ein“, sagte ein Nato-Sprecher am Mittwoch.

Das Militärbündnis erklärte zudem, warum seine Flugzeuge Schoigus Maschine begleitet hatten.

„Weil sich die Flugzeuge nicht identifiziert und den Fluglotsen nicht geantwortet hatten, wurden Nato-Jagdbomber in Übereinstimmung mit dem üblichen Verfahren zum Abfangen in die Luft geschickt“, so der Sprecher weiter.

Das Vorgehen der Nato-Jets bezeichnete er als üblich: „Normalerweise, wenn Nato-Flugzeuge ein anderes Flugzeug abfangen, identifizieren sie es visuell. Dabei halten sie sicheren Abstand“.