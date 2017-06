Die syrischen Regierungskräfte haben mit Unterstützung der Luftwaffe und Artillerieeinheiten die Terroristen aus fünf Stadteilen in einer Vorstadt im Südosten von Damaskus vertrieben. Dies teilte am Mittwoch eine syrische Militärquelle gegenüber Sputnik mit.

„Die syrische Armee hat die Gebiete Be'r al-Qasab, Kharbeh al-Qasab, Tal Al-Rabieh, Rajm al-Sarikhi und Irinb in einer Vorstadt im Südosten von Damaskus wieder unter ihre Kontrolle gebracht. In Folge der Feuergefechte erlitten die Terroristen zahlreiche Verluste, ihre Schusspositionen wurden dabei vernichtet“, so die Quelle.

Bei ihrem Rückzug sollen die Terroristen ein großes Waffenarsenal hinterlassen haben.

In den letzten zwei Tagen sei die aktive Arbeit der Luftwaffe und Artillerieeinheiten der Armee in der Innenstadt der syrischen Hauptstadt zu hören gewesen. Die Hochphase der Offensive der syrischen Armee habe am frühen Mittwochmorgen stattgefunden.