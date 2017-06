„Schon eine aufs Maul bekommen?“: Putin warnte US-Regisseur Stone vor Filmdreh

Der Film selbst sei „im Gehen“ gedreht worden, weshalb er sich nicht an alles erinnere, was er Stone gesagt habe, so Putin.

„Man hat mir gesagt: Stone will einen Film machen. Ich sagte: lass ihn das tun“, erläuterte der Präsident bei einem Treffen mit Lehrern am Dienstag. Er habe Stone allerdings vor den Folgen gewarnt.

„Ich habe ihn (Stone – Anm. d. Red.) dann gefragt: Haben Sie bereits eine aufs Maul bekommen? Er sagte: Nein. Ich: Na dann, das kommt noch auf Sie zu. Und im Grunde genommen passiert jetzt genau das“, so Putin weiter.

Das ganze Interview Putins mit Stone war in vier Teilen vom 12. bis zum 15. Juni im US-Fernsehsender Showtime ausgestrahlt worden.