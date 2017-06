So begann Putin seine Geheimdienst-Karriere

Demnach hegte Putin zunächst den Wunsch, Flieger zu werden. Er kam in eine Flugschule, sah sich um und stellte sich vor, wie sich sein Leben mit dem erlernten Beruf gestalten würde. Schließlich dachte er, dies werde für ihn uninteressant sein.

Putin beschloss, ein Kundschafter zu werden. Eigenen Angaben nach ging er geradewegs in eine Sprechstelle des KGB der Sowjetunion, um zu klären, wie man in den Dienst aufgenommen werden kann.

„Ich bin in eine Sprechstelle des KGB der UdSSR gekommen. Einfach so von der Straße, ich stamme aus einer Arbeiterfamilie, deswegen hatte ich keinerlei Beziehungen. Wohin sollte ich da gehen? Ich bin geradewegs in eine Sprechstelle gegangen“, sagte Putin am Mittwoch in Moskau bei einem Treffen mit Klassenleitern von Abgangsklassen.

Beim KGB habe man ihm empfohlen, zunächst eine Hochschule zu absolvieren und Rechtswissenschaften zu studieren. Seit jenem Moment habe er aufgehört, Physik, Chemie und Mathe zu lernen.

Laut der persönlichen Seite des Präsidenten absolvierte er im Jahr 1975 ein Jura-Studium an der Universität Leningrad. Ende der 70-er und Anfang der 80-er Jahre studierte er an der Moskauer KGB-Hochschule. In den Jahren 1985 – 1990 arbeitete er in der DDR.