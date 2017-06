Trump will „Sonnenmauer“ an Grenze zu Mexiko

„Wir denken an etwas Einmaliges. Wir reden von der Südgrenze. Viel Sonne, viel Wärme. Wir denken an den Bau einer Absperrung in Form einer Sonnenmauer, damit sie selbst Energie erzeugt und sich finanziell selbst trägt“, sagte der amerikanische Staatschef auf einer Kundgebung in der Stadt Cedar Rapids. Mit anderen Worten: Trump will die Grenzmauer mit Solarzellen ausstatten.

Dann werde Mexiko auch deutlicher weniger für die Mauer zahlen müssen. „Ist das nicht gut?“ sagte der US-Präsident und betonte: Die Idee mit der Solarstrommauer sei seine eigene. „Denkt drüber nach: Je höher sie wird, desto wertvoller. Eine ziemlich gute Idee, nicht wahr. Meine Idee“, sagte Trump.

© AFP 2017/ DAVID MCNEW Interner US-Bericht: Trumps Mauer an US-Mexiko-Grenze spürbar teurer als geplant

Erst Anfang dieses Monats hat Trump seine Idee republikanischen Kongressabgeordneten bei einem Treffen im Weißen Haus vorgeschlagen. Im April dieses Jahres erklärte er, die Mauer zu Mexiko werde „hundertprozentig gebaut“ und es gebe schon „hunderte Bewerber“ für die Umsetzung, wie die Zeitschrift „Politico“ berichtete. „Jetzt prüfen wir die Entwürfe und treffen die Entscheidung in allernächster Zeit“, sagte der Präsident damals.

Über 200 Unternehmen haben ihre Vorschläge für den Bau der Mauer inzwischen beim US-Heimatschutzministerium eingereicht, berichtete „BBC“. Mindestens eine der Firmen, Gleason Partners aus Las Vegas, habe eine Mauer aus Stahl, Beton und Solarzellen vorgeschlagen.

Um neue Mauerabschnitte zu bauen und alte zu ersetzen, ist im diesjährigen US-Haushalt eine Anzahlung von 1,6 Milliarden Dollar vorgesehen. Trump veranschlagt die Baukosten für die restlichen Abschnitte der Grenzmauer auf acht bis zwölf Milliarden Dollar. Experten gehen von einer noch höheren Summe aus.