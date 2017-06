Ukrainischer Ex-Präsident: „Europäer zwingen uns in die Knie“

„Wir haben die Wirtschaft komplett vergessen, wir zerfallen einfach! Wir werden zu einem Rohstoff-Anhängsel“, so Kutschma. „Wir haben noch die Metallurgie, Chemie und Landwirtschaft. Aber hohe technologische Erzeugungen gibt es praktisch nicht.“

© AFP 2017/ Lionel Bonaventure Sawtschenko: Ukrainische Politiker führen sich in Europa wie Bettler auf

Wohin bewegen wir uns?, fragte Kutschma rhetorisch. „Wir freuen uns über den Freihandel mit Europa. Aber womit handeln wir denn mit Europa? Schauen Sie sich die Statistik an. Nur mit Weizen in der Landwirtschaft und weiter nichts. Und Honig.“

„Und nun schauen Sie sich an, wie die Europäer uns in die Knie zwingen:,Fällt den Wald und bringt ihn zu uns‘“, so der ehemalige Staatschef weiter. „Wo bleibt eine konkrete Hilfe für die Ukraine, damit wir auf eigenen Füßen stehen können? Wenn wir so arm bleiben, wie wir es jetzt sind, dann wird uns niemand brauchen.“

Man dürfe nicht mit ausgestreckten Armen durch die Welt gehen, betonte Kutschma weiter. Denn heute sei der ukrainische Haushalt zu 90 Prozent geliehen.