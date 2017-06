© AP Photo/ Amr Nabil Österreich: Außenminister Kurz will islamische Kindergärten abschaffen

Im Gespräch mit dem „Kurier“ hatte Kurz am Mittwochabend erklärt, dass es „keine islamischen Kindergärten geben“ sollte. Diese seien nämlich sprachlich und kulturell abgeschottet und würden aber trotzdem vom Steuerzahler gefördert. So würden Parallelgesellschaften ab dem dritten Lebensjahr gefördert.

Eine Schließung sollte seiner Meinung nach per Verschärfung der Qualitätskriterien erreicht werden, sodass die islamischen Kitas quasi von selbst aufgeben würden. „Ich bin auch Integrationsminister, daher bin ich dagegen, dass es Parallelgesellschaften gibt“, so Kurz am Donnerstag.

Gegenüber RT äußerte sich nun auch Wiens stellvertretender Bürgermeister Johann Gudenus: Es sei verwunderlich, so Gudenus, dass Kurz so schnell seine Meinung geändert habe, da nämlich seine Partei zuvor stets ein gutes Wort für solche Kindergärten eingelegt hatte und sich für deren finanzielle Förderung einsetzte.

Nun habe in Österreich aber die Vorwahl-Kampagne begonnen, weshalb Kurz nun wohl seine Ansichten geändert habe. Der ÖVP-Chef macht somit den Versuch, das Programm der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ), dessen Mitglied auch Gudenus selbst ist, zu „kopieren“.

Die FPÖ ist für ihre offene Kritik an der europäischen und österreichischen Migrationspolitik bekannt. Sebastian Kurz hatte bereits 2015, nach Ausbruch der Migrationskrise islamische Kindergärten als eine „massive Fehlentwicklung“ bezeichnet. Schon damals seien mindestens 10.000 Kinder in etwa 150 solcher islamischen Erziehungseinrichtungen betreut worden.