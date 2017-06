„Egal in welcher Koalition: Wenn die SPD in der nächsten Regierung sein wird, setzen wir die Ehe für alle innerhalb der ersten 100 Tage um", so heil im RP-Gespräch. Es sei doch „völlig rückständig von der Union, an dieser Ungleichbehandlung festzuhalten. Der Staat darf nicht vorschreiben, wer wen lieben soll."Am 24. September finden in Deutschland Bundestagswahlen statt. Der Wahlkampf kommt langsam in Fahrt und erste Koalitionsspekulationen entstehen.