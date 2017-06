US-Vicepräsident Pence: Ära der strategischen Geduld gegenüber Pjöngjang zu Ende

„Wenn es um Nordkorea geht, dann ist die Ära der strategischen Geduld für diese Administration zu Ende“, sagte Pence im Wilson Center in Washington. Dem Vizepräsidenten zufolge stellt das brutale Regime Nordkoreas die Hauptbedrohung für die Sicherheit im Asien-Pazifik-Raum dar.

Die USA werden, so Pence weiter, zusammen mit den Verbündeten in der Region und China auch weiterhin an der Verstärkung des wirtschaftlichen und diplomatischen Drucks auf Pjöngjang arbeiten. „Wir werden dies solange tun, bis Nordkorea sein nukleares und ballistisches Programm ein für alle Mal unterlässt“, betonte der US-Spitzenpolitiker.

Am Donnerstag hatte US-Präsident Donald Trump den US-Kongress über die Verlängerung der Sanktionen gegen Pjöngjang informiert. Dabei geht es um die Aufrechterhaltung der Einschränkungsmaßnahmen, die im Jahr 2008 eingeführt worden seien. In den Jahren 2010, 2011, 2015 und 2016 waren die Sanktionen verlängert und erweitert worden. Die Frist aller Einschränkungen wäre am 26. Juni dieses Jahres abgelaufen, hätte Trump sie nicht verlängert.

Nordkorea hatte am 21. Mai eine ballistische Rakete mittlerer Reichweite Pukguksong 2 gestartet. Den südkoreanischen Militärs zufolge sei dies keine Interkontinentalrakete gewesen. Sie sei 500 Kilometer weit geflogen und dann 350 Kilometer von der Ostküste der Koreanischen Halbinsel entfernt, außerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszone Japans, im Japanischen Meer niedergegangen.