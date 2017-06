Saakaschwili: Ex-Präsident und Ex-Gouverneur kann Ex-Ukrainer werden

© AFP 2017/ VASILY MAXIMOV Saakaschwili lässt neue Partei in der Ukraine registrieren

„Wenn Poroschenko beschließt, mir die ukrainische Bürgerschaft zu entziehen, wird er als Antwort Protestkundgebungen erhalten“, sagte Saakaschwili am Freitag zu Journalisten.

Er hat aber nicht präzisiert, ob die Rede von Massenprotesten ist oder ob er allein protestieren wird.

Georgiens Ex-Präsident merkte auch an, Poroschenko werde sich nicht zu diesem Schritt entscheiden, und Saakaschwili werde seinen „Kampf für die Durchsetzung der Demokratie in der Ukraine und in Georgien fortsetzen“.

Die ukrainische Staatsbürgerschaft wurde Saakaschwili im Mai 2015 verliehen, im selben Monat wurde er zum Gouverneur des Gebietes Odessa ernannt. Im November 2016 hat der ukrainische Präsident Petro Poroschenko Saakaschwili aus dem Gouverneursamt und vom Posten seines Beraters entlassen.