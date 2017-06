Hisbollah-Anführer nennt Ziel von Syrien-Krieg

„Syrien wird den Spaltungsversuch überwinden, und die Versuche, es geographisch zu isolieren, sind bereits gescheitert. Syrien hält an seiner politischen Position fest, die auf Widerstand orientiert ist", sagte er. Seine Rede galt dem sogenannten al-Quds-Tag, dem internationalen Jerusalemtag.

© AP Photo/ Lefteris Pitarakis Türkei und Iran wollen in Syrien nicht teilen

Das Ziel des Krieges in Syrien sei der Zerfall des Landes und die Aufteilung der Macht unter unbedeutenden Kräften gewesen, die leicht zu manipulieren wären, so der Anführer der libanesischen Schiiten.

Der al-Quds-Tag war 1979 im Iran ins Leben gerufen worden. Er wird am letzten Freitag des islamischen Fastenmonats Ramadan begangen. An diesem Tag finden in arabischen Ländern Massendemonstrationen zur Unterstützung des palästinischen Volkes statt. Mehrere tausend Menschen demonstrierten am heutigen Freitag im Jemen und im Irak. Einige Tausende gingen auch in Damaskus auf die Straße.