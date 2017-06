Bundesregierung sagt Abschiebeflug nach Afghanistan ab

Der Flug, mit dem erneut abgelehnte afghanische Asylbewerber in ihre Heimat zurückgeführt werden sollten, hätte am kommenden Mittwoch von Leipzig nach Kabul gehen sollen. Die Deutsche Botschaft in der afghanischen Hauptstadt könne die Abschiebung jedoch nicht wie sonst logistisch unterstützen. Diese bleibe nach dem schweren Anschlag vor einigen Wochen weiterhin geschlossen. Aus diesem, und nicht aus einem politischen Grund, sei der Flug verschoben worden, so "Spiegel" unter Berufung auf Regierungskreise.

Dort habe man zugleich betont, dass der Abschiebeflug nur verschoben, und nicht abgesagt worden sei. Vielmehr sei man sich darüber einig, dass die Abschiebungen fortgesetzt werden sollen, wenn die Botschaft die Maßnahme wieder unterstützen könne. Wann dies der Fall sei, sei allerdings noch nicht klar. Im Innenministerium überlege man zudem, ob die Bundespolizei die Abschiebungen vor Ort unterstützen könne.