Moskau kritisiert Norwegens Beschluss über US-Marinesoldaten

Früher hatte die norwegische Regierung mitgeteilt, die US-Marinesoldaten würden bis Ende 2018 im Land bleiben.

„Dieser Schritt widerspricht der norwegischen Politik der Nichtstationierung ausländischer Militärstützpunkte im Land in Friedenszeit“, zitiert die Nachrichtenagentur Reuters die Pressemitteilung der russischen Botschaft.

Der Beschluss „macht Norwegen zu einem nicht völlig berechenbaren Partner, kann Spannungen verschärfen und zur Entstabilisierung in der Nordregion führen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Im Januar waren in Norwegen 300 US-Marinesoldaten zur Teilnahme an einem sechsmonatigen Trainingsprogramm eingetroffen. Die norwegische Regierung hatte noch im Oktober 2016 entschieden, die US-Militärs im Rahmen der bilateralen Kooperationsvereinbarung im Bereich der Militär-Trainings für sechs Monate auf Rotationsgrundlage aufzunehmen. Die US-Marinesoldaten wurden auf dem Militärstützpunkt im norwegischen Værnes in der Nähe von Trondheim untergebracht.