Assange prophezeit baldiges Ende der US-Demokraten

Er wies darauf hin, dass die demokratischen Senatoren trotz aller verfügbaren Ressourcen und einem Jahr Ermittlungen zugeben müssen, dass sie über keine Beweise für die angeblich stattgefundene Verschwörung verfügen.

Das Establishment der US-Demokraten ist laut Assange nicht bereit, die Macht freiwillig aufzugeben, was dem gesamten Parteiensystem einen Kollaps bereite.

Der Wikileaks-Gründer führte als Beispiel die Wahlkampagne von Emmanuel Macron in Frankreich und von Bernie Sanders und Donald Trump in den USA an, die aus dem Nichts geschaffen worden seien.

Why the Democratic party is doomed: pic.twitter.com/D3nRzzqgzw — Julian Assange (@JulianAssange) 25. Juni 2017

Assange betonte, dass die demokratische Elite zwei Möglichkeiten habe: Entweder verliere sie die Kontrolle, oder werde durch eine andere Struktur liquidiert, wie es mit Macrons Partei „En Marche!“ der Fall gewesen sei.

Zuvor hatte die amerikanische Schauspielerin Pamela Andersson Emmanuel Macron angefleht, dem „sexy“ Assange Zuflucht zu gewähren.