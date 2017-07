Neue serbische Premierministerin legt ihre Russland-Politik offen

„Wir werden keine Sanktionen gegen Russland verhängen. Wir werden versuchen, eine ausgewogene Außenpolitik zu betreiben“, so Brnabić, die seit dem 29. Juni die neue Premierministerin Serbiens ist.

Der Ministerin zufolge sind die Sanktionen gegen Moskau nicht im Interesse Belgrads. Dabei betonte sie, dass die Europäische Union für Serbien stets von strategischer Priorität gewesen sei und auch künftig bleiben werde.

Serbiens Präsident Aleksandar Vučić hatte am Vortag die 41-jährige Ana Brnabić zur neuen Premierministerin bestimmt. Sie gehört keiner Partei an, ist offen lesbisch und arbeitete bisher als Ministerin für Öffentliche Verwaltung und Lokale Selbstverwaltung. Sie übernahm als erste Frau in Serbien das Amt der Premierministerin.