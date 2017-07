Bewaffnete Vermummte überfallen Oppositionsbüro und Krankenhaus in Venezuela

Wie die Zeitung El Nacional schreibt, griffen die „Colectivos“ das Büro des Wahlbündnisses „Mesa de la Unidad Democrática“ (zu Deutsch: Tisch der demokratischen Einheit) und das Krankenhaus Acosta Ortiz an.

Epa!!!! @vladimirpadrino No te hagas el loco. Esto está pasando en Barquisimeto. Después No vengas a hablar de atrocidades pic.twitter.com/zZV4qT5t6x — Alfonso Marquina (@DipMarquina) 30 июня 2017 г.

Laut dem venezolanischen Parlamentsabgeordneten Alfonso Marquina sind am Freitag in der Stadt zwei Menschen ums Leben gekommen. Ob diese Todesfälle mit den jüngsten Angriffen verbunden seien, sei noch unklar.

Colectivos Armados andan impunemente en las calles de Barquisimeto, atrpellando, robando y generando violencia. Y dónde está la GNB??? pic.twitter.com/GOPTjtWk6I — Alfonso Marquina (@DipMarquina) 30 июня 2017 г.

In Venezuela gibt es in der letzten Zeit beinahe täglich Proteste gegen Präsident Nicolas Maduro. Am Mittwoch warf ein Polizei-Hubschrauber Granaten auf das Gebäude des Obersten Gerichts ab. Maduro nannte dies einen "terroristischen Angriff" und ließ die Luftstreitkräfte des Landes mobilisieren.