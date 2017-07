Plakate in Kiew: „Russisch ist eine Infektion geistig Behinderter“

Auf einem Foto, das von einem Reporter des Blatts in Kiew gemacht wurde, ist ein Plakat zu sehen, auf dem unter dem Titel „Merkzettel für die Gesundheit: Zungenkrankheiten“ ein Mensch mit einer rausgestreckten Zunge zu sehen ist. Die Zunge ist in die Farben der russischen Trikolore getaucht. Weiß bedeutet demnach „Gefluche, Schwachköpfigkeit, geistige Behinderung“, blau – „Sauferei, Separatismus, Tod“ und rot steht für „Aggression, Imperialismus, Krieg“.

„Die russische Sprache ist eine Krankheit, die das zentrale Nervensystem befällt“, heißt es weiter. „Russisch ist sehr ansteckend. Es reicht aus, wenn man in das Umfeld Infizierter kommt. Oder sich mit dem Virus in den Medien ansteckt. Die Infektion verbreitet sich leicht unter jungen Leuten.“

Denjenigen, die Russisch sprechen, wird nahegebracht, den „Mund zu spülen“.

Wer diese Plakate aufgehängt hat, sei unbekannt, schreibt das Blatt. Dem Plakat ist jedoch zu entnehmen, dass es in einer Ausstellung der „100 schönsten patriotischen Plakate“ teilgenommen hat. Angeblich sollen solche Poster an mehreren Stellen in der Stadt aufgehängt worden sein. Ob dies tatsächlich so ist, bleibt offen.

Laut diversen Studien nutzen bis heute bis zu 95 Prozent der Ukrainer Russisch als Alltagssprache.

Zuvor wurde in die Rada (das ukrainische Parlament) ein Gesetzentwurf eingebracht, das die Dominanz der ukrainischen Sprache in allen Bereichen des öffentlichen Lebens vorsieht. So soll in der Regierung, im Gericht, bei Strafverfahren, in Geschäften, Schulen, Krankenhäusern vorwiegend Ukrainisch gesprochen werden. Mindestens die Hälfte der veröffentlichten Bücher soll in Ukrainisch erscheinen und übersetzt werden, die überwiegende Mehrheit der Zeitungen, Zeitschriften, Websites und sogar die sozialen Netzwerke sollen einsprachig werden.

Ende Mai hatte Kiew Sprachquoten für ihr Fernsehen eingeführt. Ukrainische landesweite TV-Sender müssen nun 75 Prozent aller Sendungen und Filme in ukrainischer Sprache ausstrahlen.