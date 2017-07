US-Gigant in Israel: Flugzeugträger George H. W. Bush in Haifa eingelaufen

© AFP 2017/ JALAA MAREY Im Artillerieduell gegen Syrien überspannt Israel eindeutig den Bogen

Der mehr als 300 Meter lange Flugzeugträger mit etwa 5.700 Mann Besatzung soll bis Mittwoch in Haifa bleiben. Es seien Besuche des Regierungschefs Benjamin Netanjahu und des Verteidigungsministers Avigdor Lieberman an Bord geplant.

Das Schiff nimmt bereits seit zwei Jahren an dem Einsatz gegen die Terrormiliz Daesh (auch Islamischer Staat, IS) teil. An seinem Bord befinden sich Dutzende Flugzeuge und Hubschrauber.