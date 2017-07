Am Freitag wird Putin an zwei offiziellen Tagungen des Gipfels teilnehmen. Bei einem informellen Treffen sollen zudem politische Fragen, darunter der Kampf gegen den Terror und die Lage im Nahen Osten diskutiert werden. Außerdem wird sich der Präsident an einer Sitzung mit Staatschefs der BRICS-Länder beteiligen.

Am Rande des Gipfels wird Putin mit anderen Staats- und Regierungschefs zu bilateralen Gesprächen zusammenkommen. Zum ersten Mal wird sich der russische Präsident mit seinem US-Amtskollegen Donald Trump treffen. Zudem sind Gespräche mit dem Präsidenten der Republik Korea Moon Jae-in und dem japanischen Premierminister Shinzo Abe geplant.

Am Abend wird es für die Gäste einen feierlichen Empfang und ein Konzert geben.