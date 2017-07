Als erstes seien die deutschen Tankflugzeuge für die Aufklärungs-Jets vom Typ Tornado nach Jordanien verlegt worden und werden von dort aus operieren, danach sollen die Tornado-Jets aus der Türkei starten. Sie kehren laut dem Blatt für anderthalb Monate nach Deutschland zurück. Die Bundeswehr bringe sie erst nach Jordanien, wenn die Mission von dort richtig beginnen könne.

In Incirlik seien bislang fast 260 deutsche Soldaten als Teil der US-geführten Koalition gegen die Terrormiliz Daesh (auch Islamischer Staat, IS) stationiert. Mit sechs Tornado-Jets sollen sie von dort aus Aufklärungseinsätze über Syrien und dem Irak geflogen haben, zudem haben die Tankflugzeuge die Verbündeten in der Luft mit Treibstoff versorgt.

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat angekündigt, dass sich die Bundeswehr ab Oktober von Jordanien aus wieder an den Einsätzen beteiligen wolle.

Ende Mai hatte die Türkei das unbegrenzte Besuchsrecht für deutsche Abgeordnete im Luftstützpunkt Incirlik aufgehoben. Anfang Juni hatte die Bundesregierung den Abzug der Bundeswehr von Incirlik nach Jordanien beschlossen. Ankara hatte mit dem Verbot auf die Asylgewährung für türkische Soldaten in Deutschland, die laut der Türkei an dem Putschversuch beteiligt waren, reagiert.

Seit 2016 nimmt die Bundeswehr mit Tornado-Aufklärungsflügen über Syrien und dem Irak am Anti-IS-Kampf teil.