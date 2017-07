Die CNN-Korrespondentin Jeanne Moos hat den französischen Präsidenten Emmanuel Macron mit James Bond, dem Geheimagenten aus der Buch- und Kinowelt, verglichen. Er war nämlich am 4. Juli von einem Helikopter aus an Bord des U-Boots „Le Terrible“ („Der Schreckliche“) abgeseilt worden und mit diesem auf Tauchfahrt gegangen, um an einem simulierten Raketenstart teilzunehmen.

© Sputnik/ Сергей Гунеев Wofür die Russen Putin lieben – Umfrage

Das US-Staatsoberhaupt Donald Trump sei dafür bekannt, dass es während internationaler Treffen andere Politiker schubse. Darüber hinaus zeichne er sich durch seinen Händedruck eines coolen Kerles aus.

Die beiden seien aber weit entfernt vom russischen Staatschef Wladimir Putin, meint die Korrespondentin. Er habe sich bereits vor Jahren mit seinem freien Oberkörper gezeigt, auf einem U-Boot fotografieren lassen, geangelt, sei geritten, auf einer Hängegleiter mit Kränen in die Luft gestiegen und habe sich sogar mit einem Tiger blicken lassen.