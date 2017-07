© AFP 2017/ SAUL LOEB Positive Chemie bringt konkrete Vereinbarungen – Rahr über Putin-Trump-Treffen

„Die Russen haben gerade den US-Präsidenten überspielt. Es war völlig vorhersehbar. Und er ließ es passieren“, schrieb die ehemalige US-Außenamtssprecherin.

Trump war laut Psaki auf das Treffen nicht vorbereitet und hatte keine klare Tagesordnung. Die russische Seite habe auch im Voraus erklärt, was sie bei den Verhandlungen besprechen wolle, unter anderem die mutmaßliche Einmischung Russlands in die US-Präsidentenwahl.

„Die führenden amerikanischen Nachrichtendienste, die Republikaner und die Demokraten aus dem Kongress und viele Mitglieder der Trump-Administration haben ihre Gewissheit geäußert, dass Russland sich im vorigen Jahr in die US-Präsidentenwahl eingemischt hatte. Aber Putins einfache wörtliche Versicherung war ausreichend, um alle ihre Schlüsse zu dementieren“, so Psaki.

Das erste Treffen zwischen Wladimir Putin und Donald Trump fand am 7. Juli am Rande des G20-Gipfels in Hamburg statt. Die Verhandlungen dauerten mehr als zwei Stunden.