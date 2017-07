Russland an OSZE-Partner: Dialoge anstatt verstärkte Konfrontation

„Russland fordert seine Kollegen auf, einen konstruktiven Dialog einzurichten. Eine Reihe der Resolutionen, die während dieser Tagung verabschiedet wurden, haben einen antirussischen Charakter“, sagte der erste Vizevorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des russischen Föderationsrates (Parlamentsoberhaus) und wies auf die besondere Aktivität der ukrainischen Seite hin.

OSZE fordert von Russland Rückgabe der Krim an die Ukraine

„Während des zweitägigen G20-Gipfels in Hamburg versuchten die Teilnehmer nicht, die Konfrontation zu verstärken oder etwas zu rächen, sondern ruhig, Schritt für Schritt die Staus aufzulösen, die in unseren Beziehungen in den letzten 30 Jahren entstanden waren“, fügte Dschabarow in der abschließenden Sitzung hinzu.

Er rief die Kollegen auf, dem Vorbild der Staatschefs zu folgen und wieder normale Beziehungen in Europa und in der Welt aufzubauen.

Am Sonntag tagte die jährliche Parlamentarische Versammlung der OSZE in Minsk.