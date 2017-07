Doppelt hält besser: Russland inspiziert wieder britischen Luftraum

Der Flug finde vom 10. bis zum 14. Juli unter der Kontrolle von britischen Vertretern statt, die zusammen mit russischen Fachkräften an Bord eines An-30B-Flugzeugs die strikte Einhaltung der abgestimmten Flugparameter und die Anwendung der im Vertrag vorgesehenen Beobachtungsgeräte überwachen. Der Flug soll auf einer vorher vereinbarten Route erfolgen. Die Reichweite werde 2400 Kilometer betragen.

„Der Beobachtungsflug wird vom Open-Skies-Fluglpatz Brize Norton im Rahmen des internationalen Vertrags über den Offenen Himmel absolviert“, so Ryschkow.

Dies ist bereits der 27. Überwachungsflug Russlands in diesem Jahr.

Der Vertrag über den Offenen Himmel (OH-Vertrag oder Open Skies) war im Jahr 1992 in Helsinki von 27 Mitgliedstaaten der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) unterzeichnet worden. Ziel ist es, die gegenseitige Verständigung und das gegenseitige Vertrauen zu festigen. Russland ratifizierte den Vertrag am 26. Mai 2001.