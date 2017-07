Fehler vom Pressedienst des Weißen Hauses zieht Pekinger Protestnote nach sich

© REUTERS/ Carlos Barria Trump umarmt indischen Premier, um Xi Jinping zu verärgern

Statt Xi als Präsidenten der Volksrepublik China zu bezeichnen, erwähnte das Weiße Haus eine „Republik China“. So bezeichnet sich die Insel Taiwan, die ihrerseits von China beansprucht wird. Die USA erkennen Taiwan nicht als eigenen Staat an und betreiben seit 1979 die „ Ein-China-Politik “. Auf den Fehler machte am Vortag die Zeitung „The Washington Post“ aufmerksam.

„Soweit ich weiß, hat China in diesem Zusammenhang eine Protestnote bei der US-Seite eingereicht. Sie entschuldigten sich für diesen technischen Fehler und nahmen die entsprechende Korrektur vor“, sagte der chinesische Diplomat.

Es war die zweite Panne des Weißen Hauses beim G20-Gipfel . Zuvor war Japans Ministerpräsident Shinzo Abe laut der Zeitung „The New York Times“ in einer Pressemitteilung als Präsident bezeichnet worden.

Die Verwechslung kam zudem zu einem Zeitpunkt, an dem die Beziehungen zwischen Washington und Peking zunehmend abkühlen. Washington ist wegen der Position Chinas im Nordkorea-Fall frustriert. Peking ärgert sich seinerseits über US-Sanktionen gegen eine seiner Banken und die Lieferung amerikanischer Waffen an Taiwan.