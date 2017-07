Derzeit habe die Türkei Probleme fast in allen außenpolitischen Bereichen, sagte Kilicdaroglu im Gespräch mit Sputnik.

„Statt eine zuverlässige und konsequente Politik zu betreiben, bilden die Mächte ihre Strategie auf Feindseligkeit und Druck, was zu einer Spannung in den Beziehungen mit allen führt: mit Ägypten, mit Syrien, mit dem Irak, mit Libyen und sogar mit der EU“, sagte der Politiker.

Kilicdaroglu sprach das Thema Syrien an und die Beteiligung der Türkei im syrischen Konflikt. Er bezeichnete es als „völlig inakzeptabel“, Waffen an die Terroristengruppe Dschabhat al-Nusra zu schicken, sich in innere Angelegenheiten des Landes einzumischen und zum Blutvergießen dort beizutragen.

„Welche Probleme haben wir in den Beziehungen mit Syrien? Wozu mischen wir uns in seine inneren Angelegenheiten ein?“ fragte Kilicdaroglu und schloss: „Die Nahost-Politik der Türkei hat große Verluste für sie selbst ergeben“.

Der Politiker berief sich dann auf den Konflikt zwischen Katar einerseits und Ägypten, Saudi-Arabien, den VAE sowie weiteren sieben arabischen Ländern andererseits. Als diese Staaten die ultimativen Forderungen an Katar gerichtet haben, habe die Türkei sich auf die Seite Katars gestellt und in kurzer Zeit die Verlegung türkischer Militärs in dieses Land abgestimmt.

„Als die Türkei gegen die ganze arabische Welt angegangen ist, ist sie in die Position eines Landes geraten, das den Konflikt noch mehr anheizt“, so Kilicdaroglu.

Die CHP habe das Ziel, eine friedliche Außenpolitik zu verfolgen.

„Wir beabsichtigen nicht, uns in innere Probleme der arabischen Welt im Nahen Osten einzumischen. Wir wollen nicht als eine der Seiten im regionalen Konflikt agieren oder ein Teil davon werden, unser Ziel ist, eine Schlüsselrolle bei dessen Lösung zu spielen“.