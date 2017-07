Kreml zu Medienberichten über Massenerschießung in Tschetschenien

Demnach weiß der Kreml von Medienberichten über die angebliche Erschießung von Menschen in Tschetschenien. Die Behörden haben sie zur Kenntnis genommen sowie auch die Kommentare diesbezüglich seitens des tschetschenischen Innenministeriums, so Peskow.

„Wir haben diese Meldungen gesehen, die in einer der Zeitungen veröffentlicht worden waren. Wir haben sie sowie das Dementi zu diesen Informationen zur Kenntnis genommen, das von den Behörden für innere Angelegenheiten der tschetschenischen Republik gemacht worden war“, so Peskow.

Der Kreml-Sprecher hat keine weiteren Kommentare abgegeben und erklärte dies damit, dass die veröffentlichten Informationen sowie deren Quelle recht anonym seien.

„Deshalb kann ich Ihnen vorläufig nicht mehr dazu sagen“, fügte er hinzu.

Die russische Zeitung „ Nowaja Gaseta “ hat am 9. Juli einen Bericht über die angebliche Erschießung von mindestens 27 Menschen in Tschetschenien veröffentlicht. Sie seien festgenommen worden, nachdem am 17. Dezember 2016 einige Polizisten in der Republik überfallen worden seien. Der tschetschenische Minister für Nationalpolitik, Außenbeziehungen und Medien Dzhambulat Umarov bezeichnete diese Berichte als Lüge.

Die russische Menschenrechtsbeauftragte Tatjana Moskalkowa hat laut dem Portal rbc.ru den Präsidenten Wladimir Putin darüber informiert. Derzeit werden die Angaben dazu überprüft. Ihr zufolge wohnten mindestens zwei der 27 Menschen nicht in Tschetschenien, so RBC.

Zuvor war berichtet worden, dass die „Nowaja Gaseta“ Anfang April meldete, dass in Tschetschenien Hunderte Männer „nicht traditioneller sexueller Orientierung“ festgenommen, misshandelt und gar getötet worden seien. Kadyrows Pressesprecher wies diese Vorwürfe zurück.