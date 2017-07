Ein Nato-Beitritt der Ukraine - Kreml zu Folgen für Europa

© Sputnik/ Pavel Lisitsyn Kreml weist Nato-Vorwürfe einer Präsenz russischer Militärs in der Ukraine zurück

„Russland ist seit Jahren über die Annäherung der militärischen Nato-Infrastruktur an die russischen Grenzen sehr besorgt. Es wird ein weiterer Schritt, es kann potenziell zu einem weiteren Schritt in dieser Richtung werden, was natürlich die Verstärkung der Sicherheit und Stabilität auf dem europäischen Kontinent nicht fördern wird“, antwortete Peskow auf die Frage nach Moskaus Haltung zu einem möglichen Beginn von Diskussionen über einen Nato-Beitritt der Ukraine.

Peskow betonte, die Frage der Mitgliedschaft der Ukraine in der Nato betreffe Russland nicht direkt. „Diese Frage betrifft aber Russland großenteils indirekt“, merkte der Kremlsprecher an.

Zuvor hatte der ukrainische Präsident Petro Poroschenko erklärt, er habe der Nato vorgeschlagen, der Ukraine einen Aktionsplan zur Nato-Mitgliedschaft vorzulegen, und sein Vorschlag sei angenommen worden.