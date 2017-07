Israel wirft US-Milliardär George Soros Subversionen vor

Die Beziehung zu dem Finanzier, der ein Netz von internationalen Nichtregierungsorganisationen sponsert, hat das Außenamt in Form einer Erläuterung einer Äußerung des israelischen Botschafters in Ungarn, Yossi Amrani, formuliert. Dieser soll am Wochenende gegen die Aktion des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán protestiert haben, der sich mit Plakaten im ganzen Land gegen George Soros eingesetzt hatte. Nach Angaben der Süddeutschen Zeitung (SZ) kostete die Kampagne viele Millionen Euro. Zehntausendfach hängt nun das Plakat mit grinsenden Soros und dem Slogan "Lassen wir nicht zu, dass Soros zuletzt lacht!" überall in Ungarn. Laut Orban ist Soros für die Migration aus dem Nahen Osten verantwortlich. Damit gefährde er die Sicherheit Ungarns.

© AP Photo/ Pool/Olivier Hoslet Soros-Spur: Weshalb die EU Budapest mit Sanktionen droht

Human Rights Watch habe geschrieben, das Plakat erinnere an "Naziposter aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs". Der Dachverband jüdischer Gemeinden protestierte ebenso gegen die Aktion. Viele Plakate wurden dann sofort mit antisemitischen Parolen beschmiert, hieß es.

Israels Botschafter sagte, Orban möge bitte die "Konsequenzen solcher antisemitischen Untertöne" bedenken. Eine Konsequenz dieser Aktion hätte sein können, dass Benjamin Netanjahu seinen für kommende Woche in Ungarn geplanten Staatsbesuch absage, so SZ am Montag.

„Israel bedauert jeden Ausbruch von Antisemitismus in jedem Land und unterstützt überall jüdische Gemeinden in ihrem Widerstand gegen diesen Hass. Das war das einzige Ziel der Aussage, die der israelische Botschafter in Ungarn gemacht hat“, so das Außenministerium des Landes in seiner Erklärung.

Amranis Äußerung habe auf keinen Fall das Ziel verfolgt, Kritik an Soros illegitim zu machen. Der US-Milliardär untergrabe systematisch die demokratisch gewählten israelischen Regierungen, indem er Organisationen finanziere, die den jüdischen Staat diffamieren und dessen Selbstverteidigungsrecht leugnen würden, hieß es.

© AP Photo/ Tamas Kovacs George Soros‘ historische Heimat zieht gegen ihn ins Feld