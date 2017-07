Kiew will per Gesetz Kriegszustand über Donbass verhängen

© Sputnik/ Michail Voskresensky Kiew gesteht - Keine Belege für Präsenz russischer Truppen im Donbass

Er betonte, diesen Auftrag habe der ukrainische Präsident Petro Poroschenko erteilt. Nach den Konsultationen könne das Gesetz unwesentlich verändert werden.

Turtschinow hoffe, das Gesetz werde im September in die Rada eingebracht.

Laut dem Gesetz über „die Wiedereingliederung“ des Donbass in die Ukraine soll in der Region ein Kriegszustand eingeführt werden. Außerdem soll das Gesetz die Durchführung von Wahlen in der Region ausschließen, was dem Minsker Abkommen widerspricht. Laut dem Parlamentsabgeordneten Dmitri Tymtschuk sieht der Gesetzentwurf den Übergang zu einer militärischen Operation vor.