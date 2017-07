„Der Sieg in Mossul zeigt, dass die Tage des IS im Irak und Syrien gezählt sind“, so Trump.

Der Erfolg der irakischen Truppen in Mossul sei „ein wichtiger Meilenstein“ im Kampf gegen die Terrormiliz insgesamt, so US-Außenminister Rex Tillerson laut einer Mitteilung auf der Webseite des US-Außenministeriums. Tillerson sprach außerdem den Angehörigen der Opfer der Operation sein Beileid den Nächsten.

„Die USA und unsere Partner werden mit dem Irak und der Uno an der Stabilisierung der Situation in den befreiten Regionen arbeiten“, hieß es. „Noch viel Arbeit“ steht derzeit laut Tillerson bevor.

Iraks Hauptbefehlshaber und Ministerpräsident Haider al-Abadi hatte am 9. Juli die komplette Befreiung Mossuls von der Terrormiliz verkündet. Über ein Tausend IS-Terroristen seien während der Kämpfe um die Altstadt getötet worden, teilte der Chef der örtlichen Polizei Raed Shakir Jawdat mit.

Der Militäreinsatz zur Befreiung der IS-Hochburg im Irak dauert seit dem Oktober 2016 an. Die irakischen Truppen, unterstützt von der US-geführten Koalition, hatten den östlichen Teil der Stadt zurückerobert und im Februar begonnen, West-Mossul zu befreien.