Zur Ostsee unterwegs: Chinesische Marine führt Schießübungen im Mittelmeer durch

© Sputnik/ Vitaliy Ankov Darauf zielt das erste russisch-chinesische Ostseemanöver ab

An den Übungen nahmen laut der Meldung der Zerstörer „Changsha“ und die Fregatte „Yuncheng“ sowie ein Marine-Versorgungsschiff teil.

Die drei chinesischen Schiffe hatten am 18. Juni die Hafenstadt Sanya verlassen und sich zur russischen Ostseeküste begeben. Dort sollen sie an dem jährlichen russisch-chinesischen Flottenmanöver „Maritimes Zusammenwirken 2017“ teilnehmen. Das Manöver wird in zwei Etappen in der Ostsee und dann im Ochotskischen und Japanischen Meer durchgeführt. Das Training startete Mitte Juni und dauert bis in den Oktober.

Das diesjährige Flottenmanöver ist bereits das sechste russisch-chinesische Manöver seit 2012. Voriges Jahr wurde das „Maritime Zusammenwirken“ im Südchinesischen Meer durchgeführt.