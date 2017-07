Russland empört über Situation mit diplomatischem Eigentum in USA

„Diese Situation ist empörend. Ich meine, dass es für ein so großes Land wie die USA, für einen Verfechter des Völkerrechts beschämend ist, die Situation in der Schwebe zu lassen“, sagte Lawrow am Dienstag zu Journalisten.

Er merkte auch an, Russland arbeite an Gegenmaßnahmen , wolle diese jedoch nicht öffentlich kommentieren.

Ende 2016 hatte der damals scheidende US-Präsident Barack Obama drei Dutzend russische Diplomaten aus dem Land verwiesen sowie zwei unter diplomatischer Immunität stehende russische Liegenschaften in Maryland und New York sperren lassen.