An den Seeübungen sollen 30 Kriegsschiffe sowie 25 Flugzeuge und Hubschrauber teilnehmen. Von US-Seite sollen neben den Raketen-Kreuzern Hue City und Carney das U-Boot-Patrouillenflugzeug P-8A Poseidon sowie Einheiten der US-Navy eingesetzt werden. Der Militärexperte Alexander Chrolenko verwies darauf, dass insgesamt etwa 800 US-Militärs erwartet würden.

In Odessa trafen die türkische Fregatte „F241 Turgutreis“, das Landungsfahrzeug „NL 214“, ein U-Boot und die rumänische Korvette „Konteradmiral Horia Macellariu“ ein. Von ukrainischer Seite sollen zehn Schiffe und Motorboote der Grenzwache eingesetzt werden.

„Mehr kann Kiew nicht anbieten“, so der Experte.

Die ukrainische Fregatte „Hetman Sahaidatschnyj“ funktioniere derzeit kaum.

In Odessa sollen auch zwei Militärtransportflugzeuge der Nato eingetroffen sein. Eine amerikanische Lockheed C-130 Hercules und eine ungarische Boeing C-17 Globemaster III haben demnach Taucher und Dutzende Fachleute mit Ausrüstung gebracht.

Die Intervention der US-Sondereinsatzkräfte läuft dem Experten zufolge völlig tolerant. Unter den Menschen herrsche Schweigen. Unter dem „Dach“ der multinationalen Übungen dürften sich Nato-Truppen das ganze Jahr hindurch auf dem ukrainischen Territorium aufhalten.

Die Militärdemonstration ist Chrolenko zufolge an Russland, speziell an die Halbinsel Krim adressiert. Die eingetroffenen Taucher seien „Trojanische Pferde“ mit Schwimmflossen, deren „Spiel“-Ziel es sei, die Kommunikationssysteme der russischen Schwarzmeerflotte zu stören und das „Tor Sewastopol“ für Seelandungstruppen der Allianz zu öffnen.

Die 173 Meter lange USS Hue City, deren Wasserverdrängung bei 9600 Tonnen liegt, verfügt über das elektronische Warn- und Feuerleitsystem „Aegis-Kampfsystem“ und MK-41-Systeme für den Start von Kurz- und Mittelstreckenraketen sowie Tomahawk-Marschflugkörper (insgesamt 122 Raketen an Bord).

Die 153 Meter lange USS Carney, deren Wasserverdrängung 6630 Tonnen beträgt, hat ebenfalls das „Aegis-Kampfsystem“, 90 Zellen für Flugabwehrraketen, Marschflugkörper und Abfangraketen, Torpedo- und Artilleriewaffen an Bord.

Neben dem Marinemanöver Sea Breeze arbeitet in der Ukraine eine Nato-Delegation mit Generalsekretär Jens Stoltenberg an der Spitze aktiv. Stoltenbergs Besuch ist mit dem Jubiläum der Zusammenarbeit zwischen der Nato und der Ukraine verbunden. Am 9. Juli 1997 war die Charta über eine Sonderpartnerschaft zwischen der Ukraine und der Nato unterzeichnet worden.