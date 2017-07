„Verbindung zu Russland“: Trumps Sohn veröffentlicht E-Mails über Treffen mit Russin

Die erste Mail ist am 3. Juni abgeschickt worden. Der Musikverleger Robert Goldstone teilte Trump Jr. mit, dass einer seiner Kunden, der russische Sänger Emin Agalarov, über bestimmte Dokumente und Informationen bezüglich Hilary Clinton verfüge, die für sie hätten schädlich sein können und von der russischen Regierung stammen sollen.

„Wenn es das ist, worüber Sie sprechen, dann gefällt es mir“, antwortete Trumps Sohn.

Here's my statement and the full email chain pic.twitter.com/x050r5n5LQ — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 11 июля 2017 г.​

Here is page 4 (which did not post due to space constraints). pic.twitter.com/z1Xi4nr2gq — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 11 июля 2017 г.​

Er versuchte die Sache per Telefon zu besprechen, was aber nicht klappte, hieß es. Das Weitere habe zu einem Treffen mit der russischen Anwältin Natalia Weselnitskaja im Juni 2016 geführt, die nach Angaben von der Zeitung „The New York Times“ mit den russischen Behörden verbunden sei.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte am Montag, im Kreml kenne man diese russische Anwältin nicht. In einem Interview gegenüber dem amerikanischen TV-Sender NBC hat Weselnitskaja am Dienstag ebenso alle Vorwürfe dementiert. Sie hatte nur mit Trumps Sohn über das Adoptieren von Kindern und den Magnitsky Act sprechen wollen.

"Ich war niemals im Besitz von schädlichen oder sensiblen Informationen über Hillary Clinton. Es war niemals meine Absicht, solche zu haben", sagte sie im Gespräch mit NBC. Sie habe keine Verbindungen zum Kreml.

Laut Trump Jr. stellte sich bei dem Treffen schnell heraus, dass sie keine Informationen über Clinton hatte. Und das Versprechen dessen sei nur als Anlass für das Gespräch benutzt worden.

Den E-Mail Verkehr, der zu diesem Treffen geführt hatte, veröffentlichte Trump Jr. nach seinen Angaben aus dem Wunsch, „transparent“ zu sein.