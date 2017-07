Türkei schickt mehr Truppen nach Katar

Die Information wurde demnach von katarischen Behörden am Dienstag mitgeteilt. Die erste Gruppe türkischer Militärangehöriger war laut früheren Berichten nach Katar bereits am 19. Juni für gemeinsame Manöver angekommen.

Das Abkommen über die Stationierung türkischer Militärs in Katar zu Ausbildungszwecken war im Juni 2015 in Kraft getreten worden. Seine Verwirklichung hatte im Oktober 2015 begonnen. Die Übereinkunft zum Beginn der Truppenaufstellung in Katar war dem türkischen Generalstab zufolge im April 2016 unterschrieben und am 7. Juni 2017 vom türkischen Parlament gebilligt worden.

Insgesamt sollen rund dreitausend Soldaten der Landstreitkräfte, Militärs der Luft- und der Seestreitkräfte sowie Ausbilder und Spezialkräfte stationiert werden, teilte der türkische Botschafter in Katar, Ahmet Demirok.

© Foto: Russlands Verteidigungsministerium Türkei will ihre Militärbasis in Katar nicht stilllegen

Am 5. Juni hatten Ägypten, Saudi-Arabien, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate, Libyen sowie Jemen, die Malediven und Mauritius die diplomatischen Beziehungen zu Katar abgebrochen, den Flug- und Schiffsverkehr gestoppt und die Grenzen geschlossen. Sie warfen dem Emirat „Unterstützung des Terrorismus“ und „Destabilisierung der Lage im Nahen Osten“ vor.

Die Türkei unterstütze die Katar-Isolation nicht, werde ihre Beziehung mit dem Land entwickeln und sich um die Lösung der Krise durch den Dialog bemühen, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan.