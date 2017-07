Spannungen im Ostseeraum: Russlands professionelle Flüge ärgern die Nato

„Die höchst verärgerten Nato-Mitglieder werden bei der Sitzung des Russland-Nato-Rates am Donnerstag in Brüssel dem Kreml ihre Unzufriedenheit mit den aggressiven und gefährlichen Manövern von russischen Militärpiloten über der Ostsee mitteilen, unter anderem betrifft dies das ‚gefährliche Vorgehen von russischen Piloten beim Abfangen‘“, so die Zeitung unter Berufung auf einen Nato-Beamten.

Die Nato-Luftaufklärung hatte Mitte Juni ihre Aktivitäten an den westlichen Grenzen Russlands drastisch verstärkt. Der bisher letzte markante Zwischenfall ereignete sich über den neutralen Gewässern der Ostsee, als ein F-16-Jagdbomber sich dem Flugzeug mit dem russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu näherte, der unterwegs nach Kaliningrad war.

Das russische Verteidigungsministerium hat wiederholt erklärt, das alle Flüge der russischen Luftwaffe in strikter Übereinstimmung mit den internationalen Flugregeln erfolgen, wobei die Grenzen anderer Länder nicht verletzt werden.