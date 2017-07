Lawrow zu Kritik an Trump Jr. wegen Kontakt zu russischer Anwältin: „Das ist wild“

© AFP 2017/ Alex Halada Wie Lawrow in Mauerbach die OSZE rettete

„Ich habe mit Erstaunen erfahren, dass eine russische Anwältin, eine Frau… oder eher Trumps Sohn beschuldigt wird, sich mit ihr unterhalten zu haben. Für mich klingt das im Grunde genommen wild“, sagte Lawrow. „Wenn eine beliebige Person mit einem Anwalt spricht, was kann das für ein Problem sein, was für eine Gefahr ?“

Der Außenminister soll von dem Treffen nichts gewusst und erst aus den Nachrichten am Vortag davon erfahren haben. „Und heute Morgen schaltete ich das Fernsehen wieder an und sah, dass alle westlichen Sender nur davon berichten“, so Lawrow weiter.

„Es ist erstaunlich, wie seriöse Menschen aus einer Mücke einen Elefanten machen. Und vielleicht gibt es da noch nicht einmal eine Mücke“, so der Minister.

Zuvor hatte die New York Times einen Artikel veröffentlicht, in dem über ein Mitte 2016 stattgefundenes Treffen des ältesten Sohnes des amerikanischen Präsidenten, Donald Trump Jr., mit einer russischen Anwältin berichtet wird. Von dem Treffen soll Trump Jr. sich erhofft haben, belastendes Material über Hillary Clinton zu erhalten. Mit dabei sollen nach Angaben der „Washington Post“ (WP) Trumps Kampagnenchef Paul Manafort sowie Jared Kushner, Trumps Schwiegersohn, gewesen sein.

Davon soll Donald Trump, damals Präsidentschaftskandidat, laut Mark Corallo nichts gewusst haben. Sein Sohn hatte am Sonntag in einer ersten Stellungnahme eingeräumt, sich tatsächlich mit einer russischen Anwältin getroffen zu haben. Bei dem Treffen seien jedoch Themen wie das Programm zur Adoption russischer Kinder besprochen worden.

Nach Angaben von WP handelt es sich bei der Anwältin um Natalia Weselnizkaja, die sich öffentlich gegen den sogenannten „Magnitsky Act“ engagiert – ein US-Gesetz, das Sanktionen gegen russische Staatsbürger vorsieht, die nach Ansicht der USA Verstöße gegen Menschenrechte begangen haben.