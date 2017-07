Kreml kommentiert Verbannung russischer Kaspersky-Lab-Software in USA

„Wir finden, dass das eine politisierte Entscheidung ist. Dieses Unternehmen (Kaspersky-Lab – Anm. d. Red.) ist völlig kommerziell, es bietet kommerzielle Dienste an“, so Peskow. Demzufolge übertreffen die Cyberprodukte von Kaspersky-Lab die Konkurrenten.

Der Kreml „bedaure“ die Entscheidung der USA, verwies aber darauf, dass das Unternehmen über ein „rechtliches Potential für den Schutz seiner Interessen verfüge“.

„Russland als Staat wird alles Nötige für den Schutz der Firma im Ausland tun, wir sehen das als unsere Pflicht“, schloss der Kreml-Sprecher.

Das Weiße Haus hatte früheren Meldungen zufolge Kaspersky-Lab aus der Liste seiner Software-Lieferer ausgeschlossen, obwohl die Erzeugnisse des Unternehmens für die Nutzung in US-Staatsbehörden gelobt werden.

Grund dafür sei „die enge Verbindung mit feindlichen russischen Aufklärungsinstitutionen“, die „der Hackangriffe auf die USA beschuldigt wurden“, wie Reuters unter Berufung auf die US-Behörde General Services Administration (GSA) berichtete. Dennoch dürfen Institutionen noch Kaspersky-Programme benutzen, die nicht im Rahmen der GSA-Verträge gekauft wurden.

Kaspersky Lab hatte die Beschuldigung zurückgewiesen und behauptet, „nie einer Regierung der Welt und deren Versuchen zur Cyberspionage“ geholfen zu haben. „Wir sind in das Zentrum eines geopolitischen Kampfes geraten, in dem jede Seite uns wie eine Figur in ihrem politischen Spiel zu benutzen versucht“, teilte das Unternehmen mit.