Nominierter FBI-Chef Wray will Kiews Versuche von Wahlmanipulation in USA untersuchen

„Ich werde das mit Vergnügen tun“, erklärte Wray am Mittwoch im US-Senat.

Zuvor zitierte Senator Lindsey Graham bei der Senatsanhörung aus einem in der Zeitung „Politico“ abgedruckten Beitrag. Demnach soll sich die Ukraine in die Präsidentenwahlen in den USA eingemischt sowie versucht haben, Trump und seine Berater in Misskredit zu bringen.