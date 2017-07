Experte sieht Anzeichen der Vorbereitung von Invasion Russlands durch NATO

Dabei wies der Experte in der von der Nachrichtenagentur Rossiya Segodnya am Dienstag veranstalteten Sitzung darauf hin, dass Länder der Nordatlantischen Allianz beachtliche militärische Kräfte an westlichen Grenzen Russlands zusammenziehen.

„An unserer Grenze sind vier Bataillone mit etwa 1.000 Mann stationiert, das ist mindestens ein halbes Regiment, das mit leistungsstarken Waffen ausgerüstet ist, die die Bedürfnisse eines Bataillons deutlich übersteigen.“

© REUTERS/ Ints Kalnins Baltischer Sturm: Wohin das Aufrüsten des Baltikums führt

Es gehe um sogenannte Truppenteile doppelter Stationierung, die künftig mit den aus den USA oder anderen Regionen Europas umdislozierten Kräften zu einem Armeekorps von bis zu 50.000 Mann ausgebaut werden könnten.

Siwkow erinnerte daran, dass die NATO bei ihren Manövern jetzt auch Handlungen ihrer Truppen beim Besetzen russischsprachiger Städte und Siedlungen übt. „Für solche Manöver wurden Statisten in Ländern Osteuropas mit guten Russisch-Kenntnissen angeheuert.“

Als ein anderes Anzeichen für die Vorbereitung einer groß angelegten Invasion Russlands stufte der Experte den Beschluss des US-Verteidigungsministeriums ein, im Etat für das nächste Jahr Mittel für die materiell-technische Versorgung der im westlichen Pazifik operierenden 7. US-Flotte einzuplanen. Es sei daran erinnert, dass sich in der Region wichtige russische Häfen wie Wladiwostok befänden.

„Es liegt klar auf der Hand, dass NATO-Kriegsschiffe gewappnet werden, um dort gegen jemand zu kämpfen. Offenkundig sind das Vorbereitungen auf eine militärische Invasion Russlands“, betonte Siwkow.