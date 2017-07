© Foto: Matt H. Wade / Wikipedia Weißes Haus wirft Ukraine Einmischung in US-Präsidentschaftswahl vor

In einer Senatsanhörung zitierte der Senator Lindsey Graham aus einem in der Zeitung „Politico“ abgedruckten Beitrag. Demnach soll sich die Ukraine in die Präsidentenwahlen in den USA eingemischt sowie versucht haben, Trump und seine Berater in Misskredit zu bringen.

„Stimmen Sie zu, dass die Ukraine kein Recht hatte, sich in die Wahl einzumischen?“, fragte Graham. „Ich stimme Ihnen zu“, antwortete Wray. „Ich werde das mit Vergnügen tun“, antwortete er auf Grahams Frage, ob er bereit sei, diese mögliche Einmischung zu überprüfen.

Der Politologe, Mitglied des Expertenrates des Instituts für sozialwirtschaftliche und politische Forschungen, Alexej Sudin, hat im Sputnik-Interview angemerkt, diese Nachricht sei für Kiew sehr schlecht.

„Auf den ersten Blick ist diese Nachricht für Kiew nicht so gut. Denn Kiews öffentliche Haltung und Realverhalten zeigten, dass Kiew während des Präsidentenwahlkampfes 2016 in den USA Hillary Clinton völlig unterstützt hatte. Es ist eine reale Tatsache und keine Vermutung. Mit Hinblick auf diese Tatsache ist diese Nachricht für Kiew wirklich schlecht“, sagte Sudin.

Die Ukraine habe sicherlich gewollt, dass sich das Weiße Haus nicht an diese Geschichte erinnere. Aber Washington habe es schon getan und werde Kiew zweifellos an diese Geschichte erinnern.

„In kurzer oder vielleicht in mittlerer Frist kann die Trump-Administration die Tatsache, dass die Ukraine Hillary Clinton unterstützt hatte, als Druckmittel auf Kiew nutzen“, so der Politologe.