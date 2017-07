„Ich denke, es ist äußerst lächerlich und ein politisches Spiel im schlimmsten Sinne des Wortes“, sagte sie während des Briefings.

© AP Photo/ Jens Meyer Trump vergleicht Suche nach „russischer Spur“ in seinem Team mit Hexenjagd

Am Mittwoch seien zwei Mitglieder des US-Repräsentantenhauses von der Demokratischen Partei, Brad Sherman und Al Green, mit einer Initiative in Bezug auf die Amtsenthebung des US-Präsidenten Donald Trump aufgetreten, weil er dem Gericht bei den Ermittlungen seiner „Verbindungen“ zu Russland während seiner Wahlkampagne angeblich Hindernisse in den Weg gelegt haben soll.