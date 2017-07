Nemzow-Mörder bekommt 20 Jahre Haft

© Sputnik/ Anton Denisov Mord an Oppositionspolitiker Boris Nemzow: Alle Angeklagten schuldig gesprochen

Dadajew wurde demnach zu 20 Jahren Haft und zu einer Geldstrafe in Höhe von 100.000 Rubeln (mehr als 1400 Euro) verurteilt.

Neben Saur D. wurde auch Ansor Gubaschew, der dem Mörder geholfen hat, zu fliehen, zu 19 Jahren Haft verurteilt. Sein Bruder Schadid G. zu 16 Jahren sowie Chamsat B. zu 11 Jahren und Temirlan E. zu 14 Jahren Haft. Alle sollen demnach auch ein Geldstrafe in Höhe von 100.000 Rubeln zahlen.

Nemzow war in der Nacht zum 28. Februar in Moskau auf einer Brücke unweit des Kremls hinterrücks erschossen worden. Unter Präsident Boris Jelzin bekleidete er in den 1990er Jahren hohe Ämter in der Regierung und wechselte in den 2000er Jahren in die Opposition.