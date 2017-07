Sacharowa kritisierte das am Mittwoch von der Allianz veröffentlichte Video, wobei sie darauf verwies, dass die sogenannten Partisanen „faschistische Überbleibsel“ gewesen seien, die mehr als 3000 Diversionen unternommen hätten, bei denen Tausende Zivilisten ums Leben gekommen seien.

„Und wer hat bis in die 1950er Jahre hinter den ,Waldbrüdernʻ gestanden? Richtig, westliche Geheimdienste“, sagte sie weiter.

Laut den Autoren des Videos kämpften „lettische Patrioten“ gegen gewisse „sowjetische“ – gegen „eine kämpferische Gemeinschaft von Ausländern, die Lettland erobert haben“.

„Aber es fällt niemandem ein, die Frage zu stellen, wie viele Letten es unter diesen ‚sowjetischen‘ gegeben hat?“, so Sacharowa.

Sie bezeichnete den Film als „historische Perversion“, die die Nato absichtlich verbreite, um die Nürnberger Ergebnisse zu untergraben:

„Wenn Bandera heute ein Held ist und die ,Waldbrüderʻ Partisanen sind, die das Baltikum gerettet haben, was soll dann morgen werden?“

Am Mittwoch hatte die Nato ein achtminütiges Video als Doku mit gespielten Szenen ins Internet gesetzt, in dem die „Waldbrüder“ als Helden gezeigt werden, die ausschließlich um die Unabhängigkeit ihrer Länder von der Sowjetunion gekämpft und eine breite Unterstützung unter der Zivilbevölkerung, die an der Wiederherstellung der eigenen Staatlichkeit interessiert war, genossen haben sollen.

Laut den Autoren des Videos lebt der Geist jener „Waldbrüder“ heute in den modernen Spezialeinheiten der Streitkräfte der drei Länder des Baltikums – Litauen, Lettland und Estland — fort. Ab 1940 gehörten diese Länder als Republiken zum Bestand der Sowjetunion, erklärten aber 1990 ihre Unabhängigkeit, welche de facto mit dem Zerfall der UdSSR im Jahr 1991 wirksam wurde. Jetzt sind diese Länder Mitglieder der EU und der Nato.