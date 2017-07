Trump-Sohn erzählt dem Vater vom Treffen mit russischer Anwältin erst…

„Ich habe nichts gewusst, bis ich erst vor ein paar Tagen davon gehört hatte“, zitiert Reuters Trump.

Der Präsident unterstrich, dass er seinem Sohn keine Vorwürfe wegen des erfolgten Treffens mache.

„Ich denke, viele würden einen derartigen Vorschlag (eines Treffens – Anm. d. Red.) annehmen“, fügte er hinzu.

© AP Photo/ Jens Meyer Trump vergleicht Suche nach „russischer Spur“ in seinem Team mit Hexenjagd

Zuvor habe Trump die Geschichte um das Treffen seines Sohnes mit der russischen Anwältin als „allergrößte Hexenjagd in der politischen Geschichte“ bezeichnet.

Am 11. Juli hatte der Sohn des US-Präsidenten Donald Trump, Donald Trump-Junior, den Briefwechsel in Bezug auf Belastungsmaterial über Hillary Clinton veröffentlicht. Er hatte zugegeben, im vorigen Jahr einem Treffen mit Wesselnizkaja zugestimmt zu haben, nachdem ihm versprochen worden sei, dass ihm eine Geheiminformation über die Präsidentschafts-Ex-Kandidatin zur Verfügung gestellt werden könne.

© AFP 2017/ JIM WATSON Trump wusste nichts über „Russland-Affäre“ seines Sohnes mit Anwältin

Der Sohn des US-Staatschefs teilte auch mit, dass der Musikkritiker Rob Goldstone ihm eine Bitte von dem russischen Sänger Emin Agalarow übergeben haben soll, sich auch mit ihm zu treffen.

Am 10. Juli meldete The New York Times, das sich Trump-Junior mit Wessenizkaja getroffen haben soll.