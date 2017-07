Lawrow in Berlin: Gabriel nimmt aus Gesundheitsgründen an Veranstaltungen nicht teil

Wegen gesundheitlichen Gründen werde der Chef des Auswärtigen Amtes Deutschland an den in Berlin geplanten bilateralen russisch-deutschen Veranstaltungen nicht teilnehmen. Das Auswärtige Amt Deutschlands werde vom Staatssekretär Markus Ederer vorgestellt, so die Quelle.

Gabriel sollte sich an der Schließungszeremonie des gegenseitigen Jahres des Jugendaustausches beteiligen. Unter anderem waren bilaterale Verhandlungen mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow geplant.