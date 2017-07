May gesteht ihre Tränen wegen Stimmenverlust bei Wahlen

„Mein Mann Philipp teilte mir dies mit, und das war ein großer Schock“, sagte sie während einer Live-Sendung des Rundfunks BBC Radio 5. Der Premierministerin zufolge „habe sie einige Minuten gebraucht, um zu verstehen, was vor sich geht“, weil weder sie noch ihr Mann ein solches Ergebnis erwartet hätten.

© AP Photo/ Stefan Rousseau Parlamentswahl in Großbritannien: Tories liegen in Führung – Exit Polls

Nach den Neuwahlen am 8. Juni hat die von May geführte Konservative Partei Großbritanniens ihre absolute Mehrheit im Parlament verloren, deswegen musste sie eine Vereinbarung mit der Nordirischen Demokratischen Unionspartei (DUP) anstreben, die zehn Mandate erhalten hatte. May rechnete mit der Stärkung der Positionen der Tories infolge der Wahlergebnisse, aber es kam anders: Sie hatten Stimmen verloren.