Lawrow in Berlin: Kurzsichtige US- und EU-Politik provozierte Ukraine-Krise

13. Juli 2017

​Seit dem Ende des Kalten Krieges habe Moskau auf Frieden und Kooperation gehofft, aber bestimmte Entscheidungen und Handlungen seiner westlichen Partner hätten zu weiteren „Trennlinien“ in Europa geführt, so Lawrow. Diese hätten zum größten Teil die ukrainische Krise provoziert, sagte der Außenminister ferner.

Lawrow spricht am Donnerstag auf Einladung der Körber-Stiftung in Berlin zum Thema „Russland und die EU in einer sich verändernden Welt“.